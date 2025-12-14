З Донецької області за добу евакуювали 167 осіб, з них — 25 дітей

Фото: Нацполіція України

Оперативна обстановка на Донеччині станом на ранок 14 грудня залишається напруженою, повідомили у Донецькій ОВА. За добу російські війська сім разів обстріляли населені пункти області, є загиблі та поранені, зафіксовано руйнування житла та інфраструктури.



У Покровському районі, у Красноподіллі Криворізької громади, поранення отримали дві особи, пошкоджено житловий будинок. У Краматорську постраждала багатоповерхівка, у Сергіївці Андріївської громади пошкоджено автомобіль. У Костянтинівці одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. У Бахмутському районі, у Сіверську, пошкоджено два будинки.



З огляду на посилення обстрілів триває евакуація цивільного населення. Протягом минулої доби з прифронтових районів вивезли 167 осіб, серед них — 25 дітей.



Через погіршення ситуації з безпекою у Миколаївці та громаді Краматорського району оголошено примусову евакуацію дітей. У військовій адміністрації закликають батьків та законних представників оперативно сприяти вивезенню неповнолітніх у безпечніші регіони.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що внаслідок російських обстрілів за добу на Донеччині загинув один мирний житель, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»