Нічна атака дронами по Одеській області: ранок з пунктами незламності та БПЛА на узбережжі

Одеса після нічної атаки. Підвезення технічної води. Фото: із соцмереж

Вночі, 14 грудня, російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники. Повітряна тривога тривала кілька годин, удари припали до різних районів області.



Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Станом на ранок інформація про постраждалих не надходила.

Через наслідки обстрілу частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Критична інфраструктура переведена працювати від генераторів. Для підтримки мешканців розгорнуто пункти незламності.



Як повідомляють місцеві канали, зранку в районах, що постраждали, працюють машини з технічною водою. Через знеструмлення сьогодні не працює електротранспорт. Для забезпечення перевезень мешканців влада запровадила тимчасові автобусні маршрути. Бюветні комплекси 14 грудня працюють із 08:00 до 21:00.



Досі БПЛА фіксуються у Сергіївці, Чорноморську, Лиманці, Аркадії, Затоці, у портовій зоні.

Нагадаємо, за добу російські війська сім разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблі та поранені, зафіксовано руйнування житла та інфраструктури.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»