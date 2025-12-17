В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи

Атака безпілотників на окупований Донецьк. Кадр із відео

Увечері, 17 грудня, в окупованому Донецьку зафіксовано атаки безпілотників. Інциденти сталися у Петровському районі міста.



За словами місцевих жителів, було чути як мінімум два вибухи, також повідомляється про прильоти БПЛА. Деталі та наслідки уточнюються.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що Росія продовжує використовувати для ведення загарбницької війни проти України її ж ресурси на окупованих територіях. Про це йдеться в аналітичному звіті, представленому Східною правозахисною групою та Центром стратегічних досліджень.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»