Шахти, заводи та логістика: Росія будує військову економіку на захоплених територіях

Росія продовжує використовувати для ведення загарбницької війни проти України її ресурси на окупованих територіях. Про це йдеться в аналітичному звіті, представленому Східною правозахисною групою та Центром стратегічних досліджень.

Які підприємства виживають в окупації

Автори звіту зафіксували, що цивільні заводи на окупованих територіях працюють на ремонт та виробництво озброєння, шахти та підземні об'єкти використовуються як захищені склади боєприпасів, а порти, залізниця та автодороги — у військових цілях.



За даними аналітиків, міста фактично перетворені на елементи військової інфраструктури, а місцевих мешканців залучають до роботи на підприємствах, які обслуговують російську військову машину.



У документі наголошується, що вугільна промисловість та машинобудування регіону були орієнтовані переважно на цивільне виробництво. Однак після окупації економічні показники почали стрімко знижуватись.



Автори звіту акцентують, що на тимчасово окупованих територіях системно знищувалося цивільне виробництво, а підприємства, що вціліли, поступово переорієнтовувалися на обслуговування військово-промислового комплексу Росії.



«Можна чітко сказати, що єдина можливість для підприємств зараз існувати на окупованій території — бути залученими саме до ланцюжка військово-промислового комплексу. Дуже добрий, наочний приклад — вугільна промисловість. Нині залишилося п'ять-шість тих, що працюють. Ця приголомшлива цифра показує, що для Росії не має значення якесь серійне виробництво. Виробництво, яке не може бути застосоване саме у ланцюжку ВПК, просто свідомо знищується», — розповів заступник директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки Максим Бутченко.

Закриття шахт без відкачування води призвело до екологічної катастрофи на окупованих територіях

Закриття шахт на тимчасово окупованих територіях України відбувається без дотримання елементарних екологічних та безпечних норм, що призвело до масштабного забруднення навколишнього середовища.



За даними дослідження, затоплення шахт викликає вихід забруднених вод на поверхню та зараження підземних та поверхневих вод. Зокрема, у Горлівці зафіксовано проникнення шахтних вод у підземні обрії.



«Загальна площа поразки перевищує три тисячі квадратних кілометрів. Основні механізми цього забруднення — затоплення шахт, руйнування промислових об'єктів та порушення систем очищення та водовідведення. Наприклад, у Горлівці та Єнакієвому затоплені шахти формують кислі шахтні води з високою концентрацією заліза, кадмію та миш'яку. У районі шахти "Червоний Жовтень" це призвело до забарвлення водойм та проникнення забруднень у поверхневі води та підземні горизонти. Відновлення якості води в таких умовах може тривати до ста років», — заявила Ліза Денісова, політологія, експерт Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Зростання російської економіки забезпечувалося коштом захоплених українських підприємств

Значну частину так званого зростання російської економіки було забезпечено коштом захоплених українських підприємств. За даними звіту, багато українських підприємств формально включалися у власність Російської Федерації, після чого демонструвалося різке збільшення обсягів виробництва. При цьому, як зазначають аналітики, такі показники нерідко мали фейковий характер і використовувалися для створення ілюзії економічного успіху.



Експерти наголошують, що подібна продукція має токсичне походження, а компанії, залучені до таких ланцюжків, можуть зіткнутися із серйозними проблемами на міжнародних ринках, оскільки така продукція є фактично неприйнятною для глобальної економіки.

На захоплених територіях Донецької та Луганської областей зараз працює близько 20 шахт із 96, які перейшли під контроль окупаційних адміністрацій у 2014 році. Усі інші — пограбовані, затоплені та знищені. Про це раніше «Новинам Донбасу» у коментарі розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй