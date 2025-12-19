Без голов, но с результатом: «Шахтёр» — в топ-8 Лиги конференций

Фото: ФК Шахтер

Матч без голов — не всегда матч без смысла. Нулевая ничья между «Шахтёром» и хорватской «Риекой» в Кракове стала именно таким случаем: без ярких моментов, но с чётким итогом, который донецкий клуб может занести себе в актив. Почему эта ничья стала успехом — разбирались «Новости Донбасса».



Команда Арды Турана завершила основной этап Лиги конференций на шестом месте, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/8 финала, миновав первый раунд плей-офф.

«Шахтёр» занял 6-е место по итогам группового этапа Лиги конференций.

Для молодого состава, который большую часть сезона проводит в переездах и без полноценного домашнего стадиона — это больше, чем просто формальный результат.

Контроль без остроты

Против «Риеки» «Шахтёр» традиционно владел мячом и диктовал темп. Более 70 % владения после перерыва, позиционные атаки, постоянное давление — всё это выглядело убедительно. Но цифры не всегда превращаются в голы.



По данным Sofascore, показатель ожидаемых голов «горняков» в этом матче составил всего 0,43 xG — самый низкий показатель команды на всём групповом этапе. Фактически это означает: доминирование было, а по-настоящему голевых моментов — нет.

«Шахтёр» отбил несколько опасных атак «Риеки».

При этом в обороне донецкий клуб сыграл почти безупречно. «Риека» нанесла лишь четыре удара, и только один из них заставил голкипера вступить в игру. Для команды, которая много экспериментирует с составом, это показатель стабильности.

Путь без права на паузу

Еврокампания «Шахтёра» в этом сезоне — это постоянная логистика: переезды по 15–16 часов, минимум времени на тактические тренировки, вынужденная ротация. Именно поэтому прямой выход в 1/8 финала имеет особую ценность.



После матча Арда Туран не скрывал эмоций: он говорил не о счёте, а о пути команды, которая растёт в непростых условиях, и прямо озвучил свои амбиции — выиграть Лигу конференций.

Кто дальше?

Благодаря шестому месту «Шахтёр» оказался в противоположной части сетки с пятой командой этапа, а это означает, что круг потенциальных соперников в 1/8 финала уже сузился.



Среди возможных оппонентов:

• финский КуПС

• македонская «Шкендия»

• польский «Лех»

• турецкий «Самсунспор»

Фото: tribuna

Жеребьёвка состоится 16 января 2026 года, а матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»