Краматорск частично без света

Часть города Краматорска в Донецкой области из-за аварийного отключения осталась без электроснабжения. Об этом сообщили в Контакт-центре города.



«В результате аварийного отключения без электроэнергии частично город Краматорск», — говорится в сообщении.



Ранее мы писал, что ночью 19 декабря российская армия ударила по энергетическим объектам в Донецкой области. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители в регионе.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»