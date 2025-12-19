Краматорськ частково без світла

Частина міста Краматорська на Донеччині через аварійне відключення залишилася без електропостачання. Про це повідомили у Контакт-центрі міста.



«Внаслідок аварійного відключення без електроенергії частково місто Краматорськ», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що вночі 19 грудня російська армія вдарила по енергетичних об'єктах у Донецькій області. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі у регіоні.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»