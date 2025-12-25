ВСУ освободили от российских оккупантов пять сел на Днепропетровщине

Украинским военнослужащим удалось за более 100 дней освободить пять сел в Днепропетровской области. Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе 225 отдельный штурмовой полк.
«Все это время воины 3-го штурмового батальона 225-го ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия. Это уникальный случай, когда подразделение в течение более 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все военные, которые принимали участие в этой операции, получат государственные награды.
Ранее мы писали, что ВСУ зачистили еще полкилометра в городе Купянск Харьковской области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
