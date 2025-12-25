Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять сіл на Дніпропетровщині
25 грудня 2025, 20:14

Україна звільнила від окупантів п'ять сіл на Дніпропетровщині Фото: 225 окремий штурмовий полк Україна звільнила від окупантів п'ять сіл на Дніпропетровщині Фото: 225 окремий штурмовий полк

Українським військовослужбовцям вдалося за понад 100 днів звільнити п'ять сіл на Дніпропетровщині. Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року. Про це повідомили у пресслужбі 225-ти окремий штурмовий полк.

«Весь цей час воїни 3-го штурмового батальйону 225-го ОШП перебували на позиціях і виконували контратакуючі дії. Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж понад 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що всі військові, які брали участь у цій операції, матимуть державні нагороди.

Раніше ми писали, що ЗСУ зачистили ще пів кілометра у місті Куп'янськ Харківської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Дніпропетровська область
Війна
