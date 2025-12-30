Украинская армия совершила несколько атак на объекты в Крыму: сгорели резервуары с топливом, есть раненые оккупанты

Оккупированный Крым. Фото: карта Google

Украинские войска за последние дни совершили несколько атак на объекты в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



26 декабря около 05:00 с применением 11 БПЛА нанесен удар по резервуарам с топливом в районе поселка Кировское. Сгорели четыре резервуара по 50 тысяч литров каждый.



28 декабря около 04:30 атакованы объекты Пограничного управления вблизи поселка Черноморское. Последствия уточняются, есть раненые оккупанты.



Также 28 декабря нанесен удар по куполу радиопрозрачного укрытия радара возле села Оленевка.

Напомним, что 29 декабря дроны атаковали оккупированный Донецк, в городе прогремели взрывы.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко