В Донецкой области из-за российских обстрелов 2 января погибли два человека — ОВА

В Донецкой области за минувшие сутки, 2 января, погибли двое жителей, есть раненые. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 2 января россияне убили двух жителей Донбасса — в Константиновке и Дружковке», — отметил он.

По словам Филашкина, еще 6 человека получили ранения — четыре в Константиновке и два — в Дружковке.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3864 мирных жителя, получили ранения — 8746. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что за 1 января в результате обстрелов погиб один мирный житель — в городе Константиновка.