У Донецькій області через російські обстріли 2 січня загинули двоє людей — ОВА

На Донеччині за минулу добу, 2 січня, загинули двоє мешканців, є поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 2 січня росіяни вбили двох мешканців Донбасу — у Костянтинівці та Дружківці», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 6 осіб дістали поранення — чотири у Костянтинівці та дві — у Дружківці.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3864 мирних мешканців, дістали поранення — 8746. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що за 1 січня внаслідок обстрілу загинув один мирний житель у місті Костянтинівка.