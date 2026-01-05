Нічний удар РФ по Україні: збито 137 дронів Shahed та «Гербера»

ППО України.

У ніч на 5 січня російські війська атакували територію України, запустивши 9 балістичних та зенітних керованих ракет, а також близько 165 ударних безпілотників типів Shahed, «Гербера» та інших моделей. За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, приблизно 100 із них становили дрони Shahed.



Протиповітряна оборона України успішно збила або подавила 137 БПЛА різних типів на півночі, у центрі та на сході країни. При цьому влучання ворожих ракет і 26 ударних дронів зафіксовані на 10 локаціях, а уламки збитих БПЛА впали на 9 територіях.







За даними моніторингу, зі 165 ударних, імітаційних та розвідувальних дронів 137 було знищено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Загалом протиповітряна оборона України нейтралізувала 83% ворожих БПЛА. Не було збито жодної балістичної чи зенітної керованої ракети.



Також у нічний час було зафіксовано рух у повітряному просторі РФ чотирьох бортів Ту-22М3 і п’яти бортів Ту-95МС через Ярославську область південно-східним курсом. Попередньо, ці літаки виконували тренування та імітаційні пуски, не здійснюючи реальних атак.



Борти, що вилетіли з Далекого Сходу РФ із підтримкою кількох літаків-заправників Іл-78М, ймовірно, розвернулися на половині шляху до передбачуваних пускових рубежів, що пояснює залучення заправників.



«Коротко: ворог застосував психологічний тиск, фактичних ракетних ударів не зафіксовано, а реальне бойове застосування наступальних засобів — питання часу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 5 січня завдали удару по медичному закладу в Києві. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»