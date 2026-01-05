Відсьогодні запорізькі поліцейські збивають російські дрони

Фото: «Запоріжжя | Оперативно»

У Запорізькій області на евакуаційних маршрутах почали працювати спеціальні антидронові групи поліції.



Як повідомляє «Запоріжжя | Оперативно», відсьогодні правоохоронці посилили контроль на ключових шляхах евакуації, де є підвищена загроза атак безпілотників.



Поліцейські пройшли спеціальну підготовку і тепер займаються виявленням і нейтралізацією ворожих дронів, які становлять небезпеку для мирних жителів та транспорту.



Зазначається, що підрозділи поліції не лише протидіють повітряним загрозам, а й беруть участь у гуманітарних операціях. Так, з початку 2026 року правоохоронці вже евакуювали 15 осіб із шести населених пунктів Запорізького регіону, які перебувають під загрозою обстрілу.

Нагадаємо, в ніч на 5 січня російські війська атакували територію України, запустивши 9 балістичних/зенітних керованих ракет і близько 165 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших моделей.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»