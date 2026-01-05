В Краматорске возник пожар в частном доме: хозяин жилья успел спастись

Пожар в частном доме в Краматорске. Фото: ГСЧС

5 января в 13:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



По предварительной информации, внутри мог находиться человек. По прибытию на место бойцы ГСЧС установили, что горят вещи и мебель. Спасатели потушили пожар в 14:37.



Хозяин жилья самостоятельно выбрался из опасной зоны до прибытия подразделений ГСЧС. Мужчина не пострадал.

Напомним, что спасатели предупреждают об усложнении погодных условий на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко