Спасатели предупреждают об усложнении погодных условий на Донетчине. Что нужно знать жителям

Иллюстрация. Фото: Донецкая ОВА

6 января ожидается усложнение погодных условий в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



На территории региона ожидается гололедица, в том числе на дорогах. Объявлен первый уровень опасности – «желтый».



«Пешеходам советуем двигаться осторожно, не делать резких движений, держать руки свободными для равновесия и отдавать предпочтение обуви с нескользкой подошвой. Водителям следует снизить скорость, увеличить дистанцию ​​между транспортными средствами, быть внимательными при маневрировании, учитывать изменение дорожной обстановки. Бдительность и осторожность всех участников движения помогут уменьшить риск травм и ДТП в сложных погодных условиях», – заявили спасатели.

Напомним, что в городе Часов Яр на Донетчине российские войска пытаются накапливать пехоту под прикрытием снега.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко