У Краматорську виникла пожежа у приватному будинку: господар житла встиг врятуватися

Пожежа у приватному будинку у Краматорську. Фото: ДСНС

5 січня о 13:59 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



За попередньою інформацією, всередині могла знаходитися людина. Після прибуття на місце бійці ДСНС встановили, що горять речі та меблі. Рятувальники загасили пожежу о 14:37.



Господар житла самостійно вибрався з небезпечної зони до прибуття підрозділів ДСНС. Чоловік не постраждав.

Нагадаємо, що рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко