Для мешканців Донецької та Луганської областей: МВС України анонсувало зустріч із сім'ями зниклих безвісти

Міністерство внутрішніх справ України інформує мешканців Донецької та Луганської областей про проведення зустрічі з родинами зниклих безвісти та військовополонених.



У вівторок, 13 січня 2026 року, о 12:00 відбудеться зустріч із родичами осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, а також із сім'ями полонених українських захисників. Захід пройде у рамках діяльності регіональної робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



Роботу групи очолює представник Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин у Донецькій області Костянтин Черніков. Під час зустрічі представники профільних державних органів та установ планують обговорити актуальні проблемні питання, пов'язані із дотриманням прав та законних інтересів сімей військовослужбовців — захисників України, а також цивільних осіб.



Місце проведення заходу буде повідомлено учасникам індивідуально з міркувань безпеки.



З додаткових питань щодо зустрічі можна звертатися до регіонального представника Уповноваженого в Донецькій області Костянтина Чернікова за телефоном: 097 250 37 91.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»