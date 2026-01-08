У Донецькій області російські командири погрожують розправою своїм солдатам: ГУР перехопило розмову

Українські розвідники перехопили розмову російських військовослужбовців, які воюють у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.
У діалозі один з окупантів просить відкласти час висування на позицію на ранок через ризик загинути під час нічного маршу.
«Можна, будь ласка, о шостій ранку піду. Я у такий час ризикувати не хочу. Я й так від цього підвалу ледве дійшов», – попросив він.
У відповідь солдат РФ отримав жорстку відмову та погрози розправи від свого командира.
«Ще с*ка слово якесь скажеш, я тобі їб*ло потім рознесу нах*й. Я сам за тобою прийду, бл*дь. Бігом я тобі сказав, бл*дь», – заявив загарбник.
Нагадаємо, що ГУР провело спецоперацію з інсценуванням смерті командира «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна, якого намагалися вбити спецслужби РФ.
