Росія вдарила балістикою в багатоквартирні будинки у Кривому Розі, є постраждалі

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: телеграм-канал Свої

Увечері у четвер, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області лунали вибухи. Місто потрапило під ракетний обстріл. Про це повідомив голова Ради оборони Олександр Вілкул.



«Кривий Ріг. Балістична ракетна атака. Вдарили двома балістичними «Іскандерами» у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим», — написав він.



Місцеві ЗМІ оприлюднюють кадри російської атаки.



Крім того, у Кривому Розі фіксують перебої зі світлом, також із окупованої частини Херсонської області летять дрони.



Оновлено (18:46). У Кривому Розі п'ять постраждалих



Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко заявив, що відомо по 5 постраждалих, серед них — 1 дитина. Пораненого чоловіка госпіталізовано у тяжкому стані.



Крім того, пошкоджено кілька багатоповерхівок, вибито вікна та балкони. Пошкоджено інфраструктуру.



Раніше ми писали, що в ніч на 8 січня Запоріжжя зазнало серії ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»