БПЛА атакували окуповану Макіївку: виникла пожежа та чутно детонацію

Наслідки атаки на окуповану Макіївку. Фото: кадр із відео

Ввечері 12 січня безпілотники атакували окуповане місто Макіївка Донецької області. Про це повідомили у місцевих проросійських пабліках.



Там стверджують, що у місті пролунали вибухи, працює російська ППО.



У Телеграм-каналі Exilenova+ розповіли, що після атаки у Макіївці виникла пожежа та чутно детонацію.



Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційний «мер» Макіївки Владислав Ключаров поки не коментували атаку на місто.

Нагадаємо, що 12 січня дрони атакували одну з найпотужніших теплоелектростанцій на півдні РФ, внаслідок чого виникла пожежа, росіяни мали проблеми зі світлом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко