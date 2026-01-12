Українська армія взяла під контроль будівлю міськради та підняла прапор у центрі Куп'янська

Український прапор над міськрадою у центрі Куп'янська. Фото: кадр із відео

Сили оборони України встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі 2-го корпусу «Хартія» НГУ.



Пошуково-ударне угруповання «Хартія» та тактичне угруповання «Куп'янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу.



Бійці розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади «Хартія» встановили прапор України над будівлею мерії у центрі Куп'янська.

Нагадаємо, що 6 січня аналітики ISW повідомили про просування українських військ у центрі Куп'янська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко