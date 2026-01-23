Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу

Национальная полиция Украины опубликовала видео, на котором зафиксированы первые минуты после баллистического удара России по Кривому Рогу. Кадры были сняты патрульными, которые одними из первых прибыли на место атаки.



По данным правоохранителей, накануне город подвергся самой масштабной комбинированной атаке за последнее время. Во время патрулирования полицейских предупреждали по рации о запуске баллистических ракет с временно оккупированного Крыма.



Сразу после взрывов патрульные оказывали помощь раненым, координировали работу экстренных служб, обеспечивали проезд для карет скорой помощи и спасателей, а также поддерживали общественный порядок.







В полиции подчеркнули важность соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги.



«Услышав сирену — немедленно направляйтесь в укрытие. Это действительно спасает жизни», — отметили правоохранители.

Напомним, в результате баллистического удара по Кривому Рогу 22 января количество пострадавших возросло. Медики продолжают оказывать помощь раненым, часть из них остается в больницах.