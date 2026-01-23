Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу
23 января 2026, 21:00

Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу

Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу

Национальная полиция Украины опубликовала видео, на котором зафиксированы первые минуты после баллистического удара России по Кривому Рогу. Кадры были сняты патрульными, которые одними из первых прибыли на место атаки.

По данным правоохранителей, накануне город подвергся самой масштабной комбинированной атаке за последнее время. Во время патрулирования полицейских предупреждали по рации о запуске баллистических ракет с временно оккупированного Крыма.

Сразу после взрывов патрульные оказывали помощь раненым, координировали работу экстренных служб, обеспечивали проезд для карет скорой помощи и спасателей, а также поддерживали общественный порядок.



В полиции подчеркнули важность соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги.

«Услышав сирену — немедленно направляйтесь в укрытие. Это действительно спасает жизни», — отметили правоохранители.

Напомним, в результате баллистического удара по Кривому Рогу 22 января количество пострадавших возросло. Медики продолжают оказывать помощь раненым, часть из них остается в больницах.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Кривой Рог
Прочее
Удар баллистической ракеты
Организации
Национальная полиция Украины

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
все новости
22:00
В Абу-Даби прошли первые переговоры Украины, США и РФ
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
21:00
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу
20:30
ЕС и США готовят план восстановления Украины на $800 млрд
20:00
Федоров обсудил с США поставки оружия и новые программы
19:39
Россия готовит удары стратегической авиацией — мониторы
18:38
Для Украины возобновляют производство бронетранспортеров MSFV
18:00
Новый дрон РФ угрожает Славянску
17:54
В Запорожье ремонтируют жилье для ВПО: среди фирм-подрядчиков «все свои»
17:37
ИИ-перехватчики будут сбивать «Шахеды» ещё на границе Украины
17:35
Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
17:05
В Дружковке обнаружили российские магнитные мины: в ГВА обратились к жителям
16:46
Россияне пытаются форсировать реку под Волчанском на квадроциклах
16:03
Вопрос Донбасса ключевой на переговорах с Россией и США в Абу-Даби – Зеленский
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
15:15
РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Житомирщины
14:25
Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку
14:10
Украинская армия продвинулась под Гуляйполем – ISW
13:56
В Дружковке при пожаре пострадала жительница
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
все новости
ВИДЕО
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу Полиция показала первые минуты после удара РФ по Кривому Рогу
23 января, 21:00
Российская бронемашина в тылу на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска провели спецоперацию и поразили 14 бронемашин в тылу российской армии на Лиманском направлении
23 января, 17:35
Последствия атаки на нефтебазу в Пензе. Фото: кадр из видео Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Пензе: возник пожар
23 января, 10:32
Уничтоженное укрытие оккупантов на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили укрытия российских войск на Покровском направлении
22 января, 17:57
Момент взрыва сарая с российским оккупантом. Дрон ВСУ уничтожил сарай с бензином, где скрывался оккупант
22 января, 17:00
После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве После обстрела РФ водолазы спасали затопленную ТЭЦ в Киеве
22 января, 16:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор