Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

РФ снова обстреляла Кривой Рог дронами: есть пострадавшие

04 июля 2025, 19:33

РФ снова обстреляла Кривой Рог дронами: есть пострадавшие

Российские оккупанты вечером в пятницу, 4 июля, ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Россияне использовали дроны. В результате атаки трое людей пострадали. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, поражен объект гражданской инфраструктуры.

«Трое раненых. Один тяжелый — в операционной. Двое — средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил он.

Работают все спасательные и коммунальные службы. 

Ранее мы писали, что около 11:00 город Кривой Рог Днепропетровской области был атакован ударными беспилотниками типа «Шахед».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Кривой Рог Днепропетровская область
События
Война
Люди
Александр Вилкул

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:47
На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за удара армии РФ
19:25
Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе
18:26
«Принцип перемешивания»: куда Россия вывозит на отдых украинских детей
17:17
Оккупанты обустроили рембазу на Луганском пороховом заводе
15:33
МиГ-29 ВСУ ударил GBU-39 по зданию с оккупантами
14:59
Четыре человека погибли в Петровском районе Донецка после обстрела
14:18
В оккупированном в Донецке обстрелян поселок Трудовские: сообщается о погибших и раненых
10:44
В Луганской области оккупанты давят на местных предпринимателей. Что происходит
08:56
В Донецке людей «выселяют» с рынка — что будет с «Аквилоном»
17:49
В Луганске убит Манолис Пилавов: кто он такой и что о нем известно?
15:58
Взрыв в Луганске: погиб бывший «мэр»
15:29
Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
14:57
Из Мариуполя на «культурный плацдарм»: как Кремль использует молодежь на оккупированных территориях
13:08
В Луганске прогремел взрыв: есть погибшие и раненый
12:00
На ВОТ растёт число детских отравлений из-за грязной воды
11:21
Оккупанты дали 14 лет жителю Херсонщины за «госизмену»
09:05
Из порта Мариуполя вывезли танки и БМП — колонны двинулись в сторону Запорожской области
08:58
ВСУ ударили по складу с БК для ПВО и артиллерии в Харцызске
16:02
Украинских детей в оккупации преследуют за язык и взгляды — их отправляют в психиатрические клиники
14:45
Удар по Донецку: что оккупанты прятали в здании бывшего института
все новости
21:05
ВСУ поразили командные пункты армии РФ
20:45
Десятки «Шахедов» ночью были сбиты именно дронами-перехватчиками — Зеленский
19:47
На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за удара армии РФ
19:33
РФ снова обстреляла Кривой Рог дронами: есть пострадавшие
19:25
Биометрическая зачистка: как оккупационные власти проверяют каждого владельца SIM-карты на Донбассе
19:22
Военные взяли в плен африканца, воевавшего на стороне РФ
18:26
«Принцип перемешивания»: куда Россия вывозит на отдых украинских детей
17:40
Дроны атаковали химзавод в Белгородской области РФ: вспыхнул пожар
17:17
Оккупанты обустроили рембазу на Луганском пороховом заводе
17:03
Зеленский и Трамп провели переговоры: первые детали
16:48
Сбитый БПЛА «Герань» обнаружили в водоеме под Киевом
16:46
Решение о заморозке поставок оружия Украине в одностороннем порядке принял глава Пентагона — NBC News
16:37
«Ожидается удар»: в DeepState рассказали о ситуации вблизи границы на Харьковщине после оккупации Мелового
16:16
Над Киевом сбили «Герберу» с модемом и ретрансляционной связью
16:12
РФ ударила по Славянску: спасатели ликвидируют последствия атаки под повторными обстрелами
16:12
Зеленский сообщил о возвращении украинских военных из российского плена
15:51
В дронах, атаковавших Киев, нашли детали из Китая — СБУ
15:39
Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку: целью стали производственные объекты
15:33
МиГ-29 ВСУ ударил GBU-39 по зданию с оккупантами
14:59
Четыре человека погибли в Петровском районе Донецка после обстрела
все новости
ВИДЕО
Десятки шахедов были сбиты именно дронами-перехватчиками. Фото: ГСЧС Десятки «Шахедов» ночью были сбиты именно дронами-перехватчиками — Зеленский
04 июля, 20:45
Россияне, воюющие за Украину, взяли в плен африканца, воевавшего за РФ. Фото: скриншот Военные взяли в плен африканца, воевавшего на стороне РФ
04 июля, 19:22
В Белгородской области неизвестные дроны атаковали химический завод. Фото: скриншот Дроны атаковали химзавод в Белгородской области РФ: вспыхнул пожар
04 июля, 17:40
Сбит российский дрон-камикадзе «Герань-2» в водоеме под Киевом. Аппарат предположительно был выведен из строя украинской РЭБ. Сбитый БПЛА «Герань» обнаружили в водоеме под Киевом
04 июля, 16:48
Россияне атаковали Славянск. Фото: ГСЧС РФ ударила по Славянску: спасатели ликвидируют последствия атаки под повторными обстрелами
04 июля, 16:12
На родину сегодня вернулись украинские военнопленные. Фото: телеграм-канал президента Украины Зеленский сообщил о возвращении украинских военных из российского плена
04 июля, 16:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор