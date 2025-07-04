РФ снова обстреляла Кривой Рог дронами: есть пострадавшие

Российские оккупанты вечером в пятницу, 4 июля, ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Россияне использовали дроны. В результате атаки трое людей пострадали. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



По его словам, поражен объект гражданской инфраструктуры.



«Трое раненых. Один тяжелый — в операционной. Двое — средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил он.



Работают все спасательные и коммунальные службы.



Ранее мы писали, что около 11:00 город Кривой Рог Днепропетровской области был атакован ударными беспилотниками типа «Шахед».

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