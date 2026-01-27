Российских солдат привязали к деревьям за попытку покинуть позиции

Наказание в российской армии за невыполнение приказа.

В сети появилось видео с жестоким наказанием российских военнослужащих, которые отказались выполнять приказ и попытались покинуть свои позиции. Кадры распространили военные Telegram-каналы, сообщают «Новости Донбасса».



На записи один из командиров с использованием нецензурной лексики объясняет, что солдаты «не подчинились приказу». В качестве наказания одного из них перевернули вниз головой и примотали скотчем к дереву. Второго также привязали к дереву и насильно кормили снегом. В процессе наказания военных периодически избивали руками.



В WarArchive отмечают, что подобные методы давления и унижения применяются в российской армии не впервые. Ранее уже фиксировались случаи, когда солдат привязывали к столбам за отказ идти в штурм.



Также ранее публиковались видео, на которых российские военные издеваются над сослуживцами, отказавшимися участвовать в боевых действиях.