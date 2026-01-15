Шок с телефонов оккупантов: садизм и издевательства внутри армии РФ

Записи и сообщения с телефонов убитых российских солдат открывают шокирующую реальность их внутреннего общения. Издевательства, унижения, шантаж, угрозы убийством и даже насилие — всё это фиксируется в переписках и видео оккупантов.



Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало материалы, подтверждающие жестокость и моральное падение личного состава армии РФ.



«Это лишь малая часть того, что происходит внутри подразделений армии РФ в Украине. Этим "добровольцам" вряд ли повезло. Их судьба неизвестна. Армия садистов и мучителей», — отметили украинские военные.







По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки российские войска потеряли 1150 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»