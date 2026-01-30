Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Києві затопило офіси журналістів через відсутність опалення
30 січня 2026, 15:23

У Києві затопило офіси журналістів через відсутність опалення

У Києві постраждали офіси медійників. Фото: ІМІ

У Києві в ніч проти 30 січня постраждали від затоплення офіс Інституту масової інформації (ІМІ), а також офіс переміщеної з Луганська «Реальної газети». Це сталося через відсутність опалення. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Як зазначається, внаслідок затоплення постраждало приміщення ІМІ, а також захисне спорядження та енергетичне обладнання. Наразі офіс непридатний для роботи.

За словами директора ІМІ Оксани Романюк, аварія сталася після включення до будинку опалення, яке тривалий час не було через російські обстріли енергетичної системи України. Тому труби в будинку не витримали перепаду температур та прорвало їх. В офісі ІМІ вода почала текти зі стелі, а на підлозі утворився шар води приблизно один сантиметр.

У Києві постраждали офіси медійників. Фото: ІМІ

У Києві постраждали офіси медійників. Фото: ІМІ

У Києві постраждали офіси медійників. Фото: ІМІ

У Києві постраждали офіси медійників. Фото: ІМІ



«Затоплення пошкодило електропроводку, офіс нині непридатний для роботи та вимагає як мінімум ремонту електромережі. Ми уточнюємо масштаб збитків та наслідки для обладнання та безпеки приміщення, — додала вона.

В офісі Інституту масової інформації також розташований Центр свободи преси «Репортерів без кордонів». Кімната, де розміщувалися співробітники міжнародної організації, також постраждала через затоплення.

Крім того, головний редактор «Реальної газети» Андрій Діхтяренко на Facebook-сторінці написав, що офіс видання постраждав. За його словами, редакція видання перебуває у будинку, який зараз стоїть без опалення з початку січня.

У Києві постраждали офіси медійників. Фото: ІМІ

У Києві постраждали офіси медійників. Фото: ІМІ



«Тепер залило і нас. І знову пощастило, кімната, де студія, поки що не постраждала. Але тепер уже вивозитимемо наше обладнання, бо попереду морози, будинок так і стоїть без опалення, і всі ці труби, що потекли, і батареї замерзнуть, а потім їх знову може порвати. Чи означає це, що ми припинимо роботу? Звісно, ні. Буде трохи менше відеоконтенту, так. Нам буде складніше працювати над нашими темами, розвиватиме редакцію в умовах хронічної катастрофи», — додав медійник.

Варто зазначити, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що 378 багатоповерхівок Києва все ще залишаються без тепла. Більшість із них — на Троєщині. Частина – у кількох інших районах столиці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

