З Дружківки евакуювали ще двох мешканців. Фото: скриншот

Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» евакуювали двох мешканок Дружківки. Серед них — маломобільна жінка похилого віку, яка понад три роки майже не виходила з власної квартири в п'ятиповерхівці. Про це повідомляє ДСНС.



«Для неї кожен крок за поріг свого будинку був складним і тривожним, проте рятувальники допомогли залишити небезпечну територію, підтримуючи на кожному етапі шляхи», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, рятувальники доставили жінку в безпечне місце, де вона зможе отримати всю необхідну допомогу та догляд.



Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли сім'ю із селища Олексієво-Дружківка Донецької області. Двоє хлопчиків тепер у безпеці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»