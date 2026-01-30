Окупанти завдали сім ударів по станції Синельникове, пошкоджено локомотиви та електропоїзди, є постраждалі

Росія понад добу атакує залізничну інфраструктуру станції Синельникове. Фото: скриншот

Російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі станції Синельникове на Дніпропетровщині. Пошкоджено вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



«Росія цілеспрямовано завдає ударів нашими логістичними шляхами — це свідомий терор проти людей та громадянської логістики. За останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об'єктах залізниці», — уточнила вона.



Глава українського уряду заявила, що всі потяги, які мали вирушати із Запоріжжя, вирушають із Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА.



За даними начальника Дніпропетровської ОВА, росіяни вдарили по станції дронами. Постраждали двоє чоловіків, їх шпиталізували. Один з поранених — у тяжкому стані.



Раніше ми писали, що 30 січня внаслідок російського обстрілу пошкоджено газопостачальну систему у місті Дружківка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»