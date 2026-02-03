«Продолжаются последние бои за Покровск и Мирноград», – DeepState

Ситуация в Покровске и Мирнограде. Фото: карта DeepState

Войска России продолжают поглощать город Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, оккупанты, кроме пехоты, активно заводят свою технику, выставляют средства РЭР, рассредотачивают по местности своих пилотов, которые дронами фактически контролируют логистику Покровско-Мирноградской агломерации.



«В частности, российские пилоты заняли полностью район девятиэтажек, что позволяет контролировать логистику в радиусе 10 километров. Силы обороны Украины из последних сил пытаются удержать северные окраины города, отрабатывая дронами по пехоте, и предпринимают попытки зачисток. Однако вести работу в Покровске становится все сложнее. Противник часто фиксируется в Гришино, закрепляется на окраинах в посадках, но не может сделать этого в самом селе – здесь эффективно дают отпор украинские пилоты», – отметили в проекте.



В DeepState утверждают, что Мирноград находится в более сложном положении из-за активного давления ВС РФ на город.



«Одновременно с этим украинские пилоты имеют ограниченные возможности работать по Мирнограду, ведь противник через город Родинское совершает рейды в тыл, атакуя позиции наших пилотов. Сам город находится под постоянным огневым контролем врага, как и вся логистика, что усложняет любое передвижение там. Однако приказа от высшего военного руководства на отход из Мирнограда нет. Поэтому последняя точка опоры для хотя бы какого-то пути лежит через Родинское. Враг это отлично знает, понимает и активно оказывает давление на этот населенный пункт, чтобы оккупировать его. Но огневой контроль местности, по сути, уже закрыл возможности на спокойное передвижение. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются», – заявили там.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко