«Тривають останні бої за Покровськ та Мирноград», – DeepState

Ситуація у Покровську та Мирнограді. Фото: карта DeepState

Війська Росії продовжують поглинати місто Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, окупанти, крім піхоти, активно заводять свою техніку, виставляють засоби РЕР, розподіляють по місцевості своїх пілотів, які дронами фактично контролюють логістику Покровсько-Мирноградської агломерації.



«Зокрема, російські пілоти зайняли повністю район дев'ятиповерхівок, що дозволяє контролювати логістику в радіусі 10 кілометрів. Сили оборони України з останніх сил намагаються утримати північні околиці міста, відпрацьовуючи дронами по піхоті, і роблять спроби зачисток. Однак вести роботу в Покровську стає дедалі складніше. Противник часто фіксується у Гришиному, закріплюється на околицях у посадках, але не може зробити цього у самому селі – тут ефективно дають відсіч українські пілоти», – зазначили у проєкті.



У DeepState стверджують, що Мирноград перебуває у складнішому становищі через активний тиск ЗС РФ на місто.



«Одночасно з цим українські пілоти мають обмежені можливості працювати по Мирнограду, адже противник через місто Родинське здійснює рейди в тил, атакуючи позиції наших пілотів. Саме місто знаходиться під постійним вогневим контролем ворога, як і вся логістика, що ускладнює будь-яке пересування там. Проте наказу від найвищого військового керівництва на відхід із Мирнограда немає. Тому остання точка опори хоча б для якогось шляху лежить через Родинське. Ворог це чудово знає, розуміє та активно чинить тиск на цей населений пункт, щоб окупувати його. Але вогневий контроль місцевості, по суті, вже закрив можливості на спокійне пересування. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають», – заявили там.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко