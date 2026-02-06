Безпілотник вночі вдарив по ринку у Краматорську: виникла масштабна пожежа

Наслідки удару по ринку у Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Безпілотник вдарив по ринку у місті Краматорськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа на території ринку.



«Рятувальники працювали всю ніч під загрозою повторних обстрілів, постійно літали ударні дрони. Пожежу загасили на загальній площі 200 квадратних метрів. Без постраждалих», – зазначив речник ДСНС Донеччини.



Голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко розповів, що удар зафіксували 6 лютого о 01:30.



Встановлюються остаточні наслідки атаки.

Нагадаємо, що вночі 6 лютого «шахеди» атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко