Атака на Слов'янськ: «шахеди» зруйнували будинок, рятувальники гасили пожежу

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

Дрони вдарили по приватному сектору у місті Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, влучання прийшлося в один з приватних будинків.



«Рятувальники загасили пожежу будівельного сміття від зруйнованого будинку на площі 20 квадратних метрів. Без постраждалих», – розповів Балдін.

Нагадаємо, що вночі 6 лютого «шахеди» атакували Слов'янськ, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко