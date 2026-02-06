Атака на Слов'янськ: «шахеди» зруйнували будинок, рятувальники гасили пожежу

Дрони вдарили по приватному сектору у місті Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.
За його словами, влучання прийшлося в один з приватних будинків.
«Рятувальники загасили пожежу будівельного сміття від зруйнованого будинку на площі 20 квадратних метрів. Без постраждалих», – розповів Балдін.
Нагадаємо, що вночі 6 лютого «шахеди» атакували Слов'янськ, внаслідок чого пошкоджені будинки.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко