Украинские SIM-карты в атаках FPV: эксперт о новой угрозе

Фото: Сергей Бескрестнов FLASH

Российская сторона начала массово управлять FPV-дронами через сеть мобильной связи LTE — по схеме, ранее применявшейся Украиной, пишет советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов FLASH.

FPV доставляют на крылатых БПЛА в районы со стабильным мобильным сигналом и там сбрасывают на цели; управление ведется операторами из России, полет длится считанные минуты. Для этого, в том числе, используются украинские SIM-карты.



В Украине над противодействием работают круглосуточно, однако противник постоянно ищет способы обхода защиты. Симметричные меры применяются с обеих сторон, но они не дают стопроцентного эффекта.

В качестве одного из частичных решений FLASH предлагает временно ввести продажу SIM-карт по паспортам с лимитами на количество — мера непопулярная и требующая изменений в законах, но способная сократить масштабы неконтролируемого оборота. Альтернативы вроде отключения мобильной передачи данных рассматриваются, однако такие шаги крайне болезненны для страны, отмечает эксперт.

Напомним, FPV-дрон взорвал российского робота с боеприпасами под Часовым Яром.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»