Взрывная волна сносила всё: удар по центру Херсона

Утром российские войска обстреляли Центральный район Херсона. Под огнём оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Херсонская областная военная администрация Александр Прокудин. По его словам, повреждены частное предприятие, несколько магазинов и грузовой автомобиль.
В Херсонской ГВА уточнили, что около 4:00 по жилым кварталам было нанесено несколько мощных ударов. Один из снарядов попал в дорожное покрытие, вызвав сильную взрывную волну, которая повредила помещения домов. Также зафиксировано повреждение хозяйственной постройки.
Несмотря на разрушения, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что из-за обстрелов в Лозовой Харьковской области была обесточена крупнейшая городская котельная.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
