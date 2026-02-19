Взрывная волна сносила всё: удар по центру Херсона

Последвия ударов ВС РФ по Херсону.

Утром российские войска обстреляли Центральный район Херсона. Под огнём оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.



Об этом сообщил глава Херсонская областная военная администрация Александр Прокудин. По его словам, повреждены частное предприятие, несколько магазинов и грузовой автомобиль.



В Херсонской ГВА уточнили, что около 4:00 по жилым кварталам было нанесено несколько мощных ударов. Один из снарядов попал в дорожное покрытие, вызвав сильную взрывную волну, которая повредила помещения домов. Также зафиксировано повреждение хозяйственной постройки.







Несмотря на разрушения, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что из-за обстрелов в Лозовой Харьковской области была обесточена крупнейшая городская котельная.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»