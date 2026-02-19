Дрон РФ сбил «Молнию» с двумя FPV на борту

Дрон РФ сбивает свою же «Молнию» с двумя FPV на борту.

На фронте произошёл эпизод «дружественного огня». Российские морпехи дроном-перехватчиком сбили собственный беспилотник «Молния-2», который нёс два FPV-дрона-камикадзе, сообщают «Новости Донбасса».



Видео опубликовал OSINT-аналитик в сети Х Necro Mancer. В подписи к ролику иронично отмечено, что название подразделения оказалось символичным.

Российские морпехи дроном-перехватчиком завалили собственную "Молнию-2" с парой FPV-камикадзе на борту. Не зря ж их подразделение ЗРАДн назвалиhttps://t.co/8TocnPHHTX #дроноцид pic.twitter.com/lXGMfec47N — Necro Mancer (@666_mancer) February 19, 2026

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, за сутки противник применил 4524 дрона-камикадзе. Потери российских войск составили 830 человек. Также уничтожены танк, три ББМ, 21 артсистема, одна РСЗО, 406 БПЛА и 117 единиц автомобильной техники.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»