Дрон РФ сбил «Молнию» с двумя FPV на борту
19 февраля 2026, 11:14

19 февраля 2026, 11:14

Дрон РФ сбивает свою же «Молнию» с двумя FPV на борту.

На фронте произошёл эпизод «дружественного огня». Российские морпехи дроном-перехватчиком сбили собственный беспилотник «Молния-2», который нёс два FPV-дрона-камикадзе, сообщают «Новости Донбасса».

Видео опубликовал OSINT-аналитик в сети Х Necro Mancer. В подписи к ролику иронично отмечено, что название подразделения оказалось символичным.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, за сутки противник применил 4524 дрона-камикадзе. Потери российских войск составили 830 человек. Также уничтожены танк, три ББМ, 21 артсистема, одна РСЗО, 406 БПЛА и 117 единиц автомобильной техники.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
