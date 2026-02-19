Российская авиация сбросила авиабомбу на Славянскую громаду: повреждены дома

Последствия удара по Славянской громаде. Фото: Славянская ГВА

19 февраля около 10:40 российские войска нанесли авиаудар по поселку Былбасовка в Славянской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Зафиксировано попадание авиабомбы ФАБ-250. Повреждены шесть частных домов.



В результате атаки погибших и пострадавших нет.

Напомним, что ночью 18 февраля армия РФ обстреляла город Николаевка на Донетчине, в результате чего возник пожар и ранен пожилой мужчина.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко