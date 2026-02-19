Російська авіація скинула авіабомбу на Слов'янську громаду: пошкоджені будинки

Наслідки удару по Слов'янській громаді. Фото: Слов'янська МВА

19 лютого близько 10:40 російські війська завдали авіаудару по селищу Билбасівка у Слов'янській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Зафіксоване влучання авіабомби ФАБ-250. Пошкоджені шість приватних будинків.



Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 18 лютого армія РФ обстріляла місто Миколаївка на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа і поранений літній чоловік.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко