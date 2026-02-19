У Бєлгороді та області віялові відключення світла через удари: місцева влада не може скласти графік

Відключення світла у Бєлгороді. Фото: соцмережі

У Бєлгородській області РФ через атаки на енергетику відбуваються віялові відключення світла. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.



За його словами, протягом найближчих днів у Бєлгороді, Ракитянському, Івнянському, Краснояружському, Борисівському, Грайворонському, Шебекінському, Бєлгородському, Яковлівському, Корочанському та Прохоровському округах можливі тимчасові відключення електроенергії.



«Скласти графік віялових відключень неможливо. Дається взнаки сильне навантаження на мережі, в процесі ремонту відбувається перерозподіл енергії – від цього залежить, в яких саме муніципалітетах тимчасово відключається подача електроенергії», – сказав Гладков.

Нагадаємо, що у ніч на 18 лютого по Бєлгороду знову завдали ракетного удару, внаслідок чого пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко