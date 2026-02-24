В Измаиле раскрыта схема регистрации Starlink для оккупантов

Фото: Служба безопасности Украины

СБУ разоблачила в Одесской области двух граждан Украины, которых представители страны-агрессора завербовали для незаконной регистрации спутниковых терминалов Starlink.



По данным следствия, фигурантами дела стали двое жителей Измаила — 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. В поле зрения российских кураторов они попали через телеграм-каналы, где искали «легких заработков».



Как установило расследование, представители страны-агрессора предложили каждому из завербованных по 30 долларов США за регистрацию каждого терминала Starlink, которые в дальнейшем использовались военнослужащими РФ.



Чтобы увеличить количество активированных устройств, подозреваемые пытались расширить схему и привлечь к ней других лиц. В частности, следствие установило, что для «походов в ЦНАП» они планировали подобрать людей среди местных наркозависимых.



Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих фигурантов. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с противником.

На электронных устройствах задокументирована переписка с российскими кураторами, инструкции по «легализации» оборудования, а также согласование способов получения вознаграждения.



Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УК Украины — «государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В СБУ подчеркивают, что противник действует как напрямую — размещая соответствующие объявления в Интернете, — так и с помощью манипуляций, в том числе выдавая себя за украинских военных, которые якобы «приобрели Starlink за собственные средства, но не могут его зарегистрировать» и поэтому обращаются «за помощью» к гражданским лицам.

Фото: Служба безопасности Украины

Напомним, российские оккупанты угрожают семьям пленных, они требуют, чтобы те официально зарегистрировали на себя терминалы Starlink. Об этом передает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»