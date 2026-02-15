ВСУ нанесли удар по артбригаде в Вольном Донецкой области и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении сразу нескольких важных целей противника на юге России и на временно оккупированных территориях Украины.

По подтвержденным данным, под удар попал нефтяной терминал «Таманьнефтегаз», расположенный в районе поселка Волна Краснодарского края. На территории объекта зафиксирован пожар.



На временно оккупированной территории Крыма, в районе поселка Кача, успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», который использовался противником для противовоздушной обороны.

Как отмечают в Генштабе, в районе Вольного Донецкой области было поражено ремонтное подразделение артиллерийской бригады ВС РФ. А в районе Любимовки Запорожской области зафиксировано попадание по месту сосредоточения живой силы оккупантов.

Информация о потерях противника и итоговом ущербе продолжает уточняться.

Напомним, в декабре 2025 года ВСУ наносили удар по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае. Тогда повреждения получили трубопровод, два причала и как минимум два судна.



Также зафиксировано возгорание на площади более 1 тысячи квадратных метров, включая пожар в зоне резервуарного парка.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»