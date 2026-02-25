Украина обратилась в МУС из-за систематических ударов по энергетике

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о направлении в Офис прокурора Международного уголовного суда информационного сообщения, касающегося систематических атак России на объекты энергетической инфраструктуры Украины в период с июля 2025 года по февраль 2026 года.



Как отметил Кравченко в Facebook, удары организовывались высшим военно-политическим руководством РФ и затронули практически все типы объектов энергетики в большинстве регионов страны.



Атаки проводились в формате продолжительных массированных комбинированных ударов с применением средств поражения наземного, воздушного и морского базирования.



«Их интенсивность превышает суммарные показатели предыдущих периодов массовых атак — с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года», — подчеркнул Генпрокурор.



Повреждения, по данным ведомства, охватили всю технологическую цепочку энергосистемы — от объектов генерации до магистральной передачи и распределения электроэнергии. Под ударами оказались ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети.

Кумулятивный эффект обстрелов, усугубленный погодными условиями, сделал эту кампанию особенно разрушительной. В результате атак на энергетические объекты за указанный период, по официальным данным, погибли 11 мирных жителей, еще 68 получили ранения.



«Офис прокурора МУС проинформирован о хронологии атак, их последствиях, потенциально причастных подразделениях Вооруженных сил России и представителях военно-политического руководства РФ, которые могли отдавать приказы», — заявил Кравченко.

По его словам, сообщение направлено для рассмотрения возможности расширения обвинений в отношении российских чиновников, уже находящихся в поле зрения прокурора МУС, а также для выявления других лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию суда.



Сбор и систематизация доказательной базы продолжаются.

Фото: Генеральный прокурор Украины

Напомним, за почти два месяца 2026 года РФ применила 10 815 беспилотников, что почти соответствует общему показателю за весь 2024 год, когда было зафиксировано 11 644 дрона.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»