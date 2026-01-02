Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Робот вместо солдата: 24-я ОМБр использует НРК под Часовым Яром
02 января 2026, 22:12

Робот вместо солдата: 24-я ОМБр использует НРК под Часовым Яром

Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр

В зоне ответственности группировки войск «Схід», в районе Часового Яра, продолжается боевая работа подразделений 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. На опубликованных кадрах — действия экипажа наземного роботизированного комплекса, который используется для обеспечения пехоты на передовой.

Это фронтовая логистика без пафоса и «героических» украшений: доставка боекомплекта, продовольствия и медицинских средств туда, где каждый выход человека связан с риском. Перед выполнением задачи экипаж готовит НРК, подвозит его к стартовой точке и далее управляет машиной дистанционно, проводя ее через простреливаемые участки местности.

Там, где бойцы не должны лишний раз подвергать себя опасности, в работу вступает робот. Принцип прост и прагматичен: технику можно потерять, человеческую жизнь — нет, отмечают военные.

Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр

Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр

Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр

Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр

Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр

Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБрФото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр

Напомним, Донецкая ОВА направила более 53 миллионов гривен в поддержку Сил обороны Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Донецкая область Часов Яр
Прочее
24-я механизированная бригада РНК
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:45
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
17:36
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
14:14
ЦНС запустил чат-бот для безопасной связи с ВОТ
12:02
В Луганске принуждают устанавливать мессенджер Max
10:39
Украинский FPV-дрон поразил технику РФ под Донецком на дистанции 60 км
10:34
DeepState: Луганская область почти полностью оккупирована, Донецкая — почти на 80%
19:58
СБС уничтожили российские ЗРК «Тор» и РЛС комплекс С-350 «Витязь» на оккупированной Донетчине
17:09
В Хорлах ликвидирован начальник оккупационной полиции
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
15:43
ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
12:04
«Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированных Ровеньках
23:30
«Концерты и танцы, где были убиты мирные жители»: в МИД Украины осудили празднования оккупантов в Мариупольском драмтеатре
14:04
В Керчи жёлтую воду с неприятным запахом признали питьевой
12:59
Силы обороны поразили логистический хаб и склады БПЛА в оккупированном Донецке
11:31
В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
все новости
22:42
Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны Украины
22:12
Робот вместо солдата: 24-я ОМБр использует НРК под Часовым Яром
21:45
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
20:11
НЛО над столицей и мужчина на крыше: полиция Киева собрала самые курьезные звонки на «102»
19:22
На российских «шахедах» замечены инфракрасные прожекторы
18:27
Связи с США и репутация жесткого разведчика: The New York Times о Буданове
18:03
Кадровые изменения в силовом блоке: кто возглавит Госпогранслужбу и разведку
18:03
Ракетный удар по центру Харькова: количество раненых возросло до 30 человек, разрушен ТЦ
17:36
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
17:09
Полицейские Донетчины отмечены государственными наградами: десять — посмертно
17:00
Более 53 млн гривен выделили на оборону Донетчины
16:57
«Война здесь стала фоном жизни»: пограничники показали, как сейчас выглядит Константиновка
16:39
Премьер-министр показала момент ракетного удара по пятиэтажке в центре Харькова
16:13
Российские войска продвинулись под Константиновкой, Северском и Гуляйполем – DeepState
15:47
Буданов станет главой ОП — генерал назвал главные задачи на новой должности
15:36
Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в центре Харькова: дом полностью разрушен, ранены 16 человек
15:17
ВСУ в центре Покровска блокируют продвижение россиян
14:24
РФ снова атаковала Константиновку, ранен один житель
14:14
ЦНС запустил чат-бот для безопасной связи с ВОТ
13:59
Зеленский предложил Буданову возглавить ОП
все новости
ВИДЕО
Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр Робот вместо солдата: 24-я ОМБр использует НРК под Часовым Яром
02 января, 22:12
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
02 января, 21:45
Фото: Национальная полиция Украины НЛО над столицей и мужчина на крыше: полиция Киева собрала самые курьезные звонки на «102»
02 января, 20:11
Последствия ракетного удара по центру Харькова. Фото: прокуратура Ракетный удар по центру Харькова: количество раненых возросло до 30 человек, разрушен ТЦ
02 января, 18:03
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
02 января, 17:36
Константиновка. Фото: кадр из видео «Война здесь стала фоном жизни»: пограничники показали, как сейчас выглядит Константиновка
02 января, 16:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор