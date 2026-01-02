Робот вместо солдата: 24-я ОМБр использует НРК под Часовым Яром

Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр

В зоне ответственности группировки войск «Схід», в районе Часового Яра, продолжается боевая работа подразделений 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. На опубликованных кадрах — действия экипажа наземного роботизированного комплекса, который используется для обеспечения пехоты на передовой.

Это фронтовая логистика без пафоса и «героических» украшений: доставка боекомплекта, продовольствия и медицинских средств туда, где каждый выход человека связан с риском. Перед выполнением задачи экипаж готовит НРК, подвозит его к стартовой точке и далее управляет машиной дистанционно, проводя ее через простреливаемые участки местности.



Там, где бойцы не должны лишний раз подвергать себя опасности, в работу вступает робот. Принцип прост и прагматичен: технику можно потерять, человеческую жизнь — нет, отмечают военные.

Напомним, Донецкая ОВА направила более 53 миллионов гривен в поддержку Сил обороны Украины.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»