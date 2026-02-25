Полк «Скеля» показал эвакуацию на НРК

Эвакуация штурмовиков ВСУ.

В сети опубликовано видео эвакуации раненых военнослужащих с передовых позиций с использованием наземного роботизированного комплекса. Кадры обнародовал 425-й окремий штурмовий полк «Скеля».



По информации от военнослужащих подразделения, для оператора наземного роботизированного комплекса маршрут составил десятки километров и потребовал длительной концентрации. Для техники это стало испытанием на надежность.



Как сообщили операторы, сложность эвакуации наземными роботизированными комплексами связана с повреждениями дорог в результате ударов управляемыми авиабомбами, минометных обстрелов и реактивных систем залпового огня.



«Кроме того, ведется постоянная аэроразведка с применением беспилотников, что осложняет заезд в населенные пункты, временно находящиеся под контролем российских сил», - объясняют операторы.



Миссия заняла от пяти до шести часов. За это время роботизированный комплекс эвакуировал раненых военнослужащих из лесополос. По пути с позиций транспорт дополнительно забрал еще одного раненого украинского военнослужащего.



На обратном пути наземный роботизированный комплекс (НРК) наехал на самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего потерял три из восьми колес. Однако эвакуация раненых завершилась успешно.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»