Следующие трехсторонние переговоры могут состояться в ближайшее время

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Россия-США-Украина может состояться в конце февраля. Об этом передает «Суспільне».



Предположительно, новый раунд переговоров может пройти 26-27 февраля.



По его словам, российская сторона настаивает, чтобы Украина согласилась отдать Донецкую и Луганскую области.



Кроме того, Буданов уточнил, что на этой неделе может состояться обмен пленными.



«Мы работаем над этим. Значительная цифра. Больше, чем в прошлый раз, скажем так», — добавил глава ОП.



Ранее мы писали, что 17-18 февраля в Женеве состоялись переговоры в трехстороннем формате. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, работа была интенсивной и предметной.



Кроме того, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, по всей видимости, может состояться.

