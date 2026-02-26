У Женеві завершився ще один раунд переговорів між США та Україною — Умєров

У Женеві завершились двосторонні переговори. Фото: Рустем Умєров

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив 26 лютого, що відбулася робота у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участю США та Швейцарії.



«За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони — спеціальним посланником Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером — провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки», — уточнив він.



За словами Умерова, наступний раунд готується, сторони працюють над фіналізацією параметрів безпеки, економічних рішень та узгоджених позицій, які мають стати основою подальших домовленостей. Завдання — зробити наступну тристоронню зустріч за участю США та Росії максимально предметною.



«Особливу увагу було приділено економічному блоку та довгостроковим механізмам підтримки України. Разом з економічною командою уряду, зокрема, Олексієм Соболєвим та американськими партнерами предметно опрацювали документ про відновлення України. Домовилися, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема, про майбутнє відновлення та інвестиційний план», — додав секретар РНБО.



Раніше ми писали, 17-18 лютого у Женеві відбулися переговори у тристоронньому форматі За словами секретаря РНБО Рустема Умерова, робота була інтенсивною та предметною.



Крім того, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна, ймовірно, може відбутися.



Також керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів Росія-США-Україна може відбутися наприкінці лютого.

