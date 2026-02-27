«Шахтер» узнал соперника в 1/8 Лиги конференций

Донецкий «Шахтер» перед игрой с «Карпатами».

Донецкий «Шахтер» узнал своего соперника в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26. Жеребьёвка прошла 27 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария), сообщают «Новости Донбасса».



«Горняки» сыграют с польским клубом «Лех». Первый матч пройдёт на выезде 12 марта, ответный – 19 марта на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Билеты уже в продаже на официальном сайте «Шахтера».

«Лех» занял 11-е место в групповой стадии (10 очков, разница мячей 12–8), победил «Рапид», «Лозанну» и «Сигму», сыграл вничью с «Майнцем» и уступил «Линкольн Ред Импс» и «Райо Вальекано». В стыковых матчах плей-офф «Лех» дважды обыграл финский КуПС (2:0, 1:0).



Победитель пары «Шахтер» – «Лех» в 1/4 финала встретится с сильнейшим клубом пары «АЗ Алкмаар» – «Спарта» Прага. Финал турнира состоится 27 мая в Лейпциге (Германия).

Результаты жеребьёвки Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Напомним, команда Арды Турана завершила основной этап Лиги конференций на шестом месте, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/8 финала, миновав первый раунд плей-офф.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»