Центр Краматорска попал под российский обстрел: в горсовете показали последствия

Россияне атаковали Краматорск. Фото: горсовет

В ночь на 11 марта российские войска массированно атаковали Краматорск. Мощные взрывы прогремели в центральной части города, где рядом с жилыми домами расположены административные учреждения, учреждения культуры и коммерческие объекты. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.



«Враг ударил туда, где всегда бурлила мирная городская жизнь. По предварительной информации, россияне применили четыре 250-килограммовых фугасных авиационных бомб с модулями УМПК. Один из боеприпасов попал прямо в жилой дом. В результате удара повреждено почти пять десятков объектов в центральной части города», — говорится в сообщении.





Повреждены жилые дома, административные здания, образовательные учреждения и коммерческие учреждения. Кроме того, Дворец культуры, также памятник архитектуры местного значения и один из узнаваемых архитектурных доминант Краматорска.



Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали Краматорск, применив четыре авиационные бомбы (ФАБ-250).

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»