Під час розтину тіла загиблого військового, яке повернули з РФ, знайшли гранату

Знайшли гранату під час розтину тіла загиблого військового. Фото: Координаційний штаб

Начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський повідомив, що у Чернівцях під час розтину тіла загиблого українського військовослужбовця знайшли гранату. Такий випадок трапився вперше. Про це передає «Суспільне».



За його словами, раніше вибухівку знаходили у кишенях, але в останньому випадку виявили гранату під шкірою. Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула — лишилася під правим стегном.



«Коли експерт приступив до перетину тіла померлого, зробив перетин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату», — зазначив Бачинський.



Експертів, які проводили розтин, було евакуйовано. Гранату підірвали на полігоні.



Раніше ми писали, що 26 лютого в Україні відбулися репатріаційні заходи, під час яких на територію країни було повернуто 1000 тіл (останків) загиблих.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»