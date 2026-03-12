Украинским пенсионерам выплатят специальную доплату 1500 грн

Президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство социальной политики Украины готовит на апрель программу специальной доплаты для пенсионеров и получателей социальной помощи.



Выплату получат как минимум 13 миллионов украинцев, её размер составит 1500 гривен, информируют «Новости Донбасса».



«Средства должны поступить людям без бюрократии и будут начислены автоматически тем, чей уровень дохода показывает, что поддержка нужна», - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что из-за недостатков реализации постановления правительства часть пенсионеров в 2026 году не получила законную пенсию.



Также фиксируются случаи, когда после смерти человека родственникам отказывают в государственной помощи на похороны.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»