Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинским пенсионерам выплатят специальную доплату 1500 грн
12 марта 2026, 12:12

Украинским пенсионерам выплатят специальную доплату 1500 грн

Президент Украины Владимир Зеленский. Президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство социальной политики Украины готовит на апрель программу специальной доплаты для пенсионеров и получателей социальной помощи.

Выплату получат как минимум 13 миллионов украинцев, её размер составит 1500 гривен, информируют «Новости Донбасса».

«Средства должны поступить людям без бюрократии и будут начислены автоматически тем, чей уровень дохода показывает, что поддержка нужна», - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что из-за недостатков реализации постановления правительства часть пенсионеров в 2026 году не получила законную пенсию.

Также фиксируются случаи, когда после смерти человека родственникам отказывают в государственной помощи на похороны.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
14:04
Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилин предложил Путину выделять по «15 соток земли» российским солдатам, которые останутся на оккупированной Донетчине
22:00
Пасечник заявил об атаках беспилотников на оккупированную Луганскую область
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
08:58
В Севастополе проверяют командование дивизии ПВО РФ
16:55
Россия ускоряет изъятие жилья на оккупированных территориях
14:58
ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3» и командные пункты оккупантов на Донбассе
13:45
В оккупированном Донецке ликвидируют последствия удара по району «Точмаша»
11:33
В оккупированных городах распространяют строки Шевченко
10:18
В Донецке произошла масштабная детонация боеприпасов
17:23
Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС
15:26
На территории завода «Точмаш» в Донецке уничтожен склад боеприпасов
12:46
В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
10:02
В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
16:16
Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха
13:09
В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
12:12
В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый
10:58
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
21:31
Украинские военные ударили по ЗРК «Тор» россиян в Донецкой области
все новости
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
12:13
Войска России обстреляли Дружковку: возник масштабный пожар
12:12
Украинским пенсионерам выплатят специальную доплату 1500 грн
11:33
ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в оккупированной Луганской области: эшелон загорелся
11:31
США показали удары по иранской транспортной авиации
11:25
Краматорск вошел в пятерку городов с наибольшей релокацией бьюти-бизнеса
11:07
Российские беспилотники ударили по Краматорску: в центре города повреждены многоэтажки
10:33
Завербованный РФ наркозависимый хотел взорвать кафе в Ровно
10:32
Бои у Константиновки: опорный пункт потерян, ожидается рост атак в ближайшие недели
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
09:49
Украинские войска продвинулись на Купянском направлении – ISW
09:35
Украинские десантники уничтожили склад дронов российской армии в центре Покровска
08:56
Днепропетровская область пережила более десяти российских ударов за ночь
08:38
Атака БПЛА вызвала пожар на нефтебазе в Тихорецке
08:24
За сутки на Донетчине ранен один мирный житель: под обстрел попал Краматорск
07:47
На Черниговщине после падения БпЛА погибла девочка
23:32
Российские группы продвинулись к шахте «Покровское» на Добропольском направлении
22:50
С начала войны Британия выделила Украине 21,8 млрд фунтов помощи
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
21:31
Россия начала терять захваченные территории впервые с 2023 года
20:31
Из прифронтовой Николаевки на Донетчине полиция вывезла пожилых людей
18:53
Филашкин отметил защитников Донетчины наградами
18:03
Россияне нанесли пять авиаударов по Запорожью
17:45
Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне: 20 пострадавших
17:00
Недвижимость в Киеве и миллионы в банках. Чем богата семья первого заместителя главы Донецкой ОВА Юрия Винокурова
17:00
Известно, сколько детей остается в Дружковской громаде
16:36
Поставки мультикоптеров на фронт выросли на 17% — Минобороны
16:21
Жителю Краматорского района объявили подозрение в покушении на убийство
все новости
ВИДЕО
Последствия авиаудара США. США показали удары по иранской транспортной авиации
12 марта, 11:31
Фото: Exilenova+ Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
12 марта, 09:56
Последствия удара по российскому складу БПЛА в центре Покровска. Фото: кадр из видео Украинские десантники уничтожили склад дронов российской армии в центре Покровска
12 марта, 09:35
Атака БПЛА вызвала пожар на нефтебазе в Тихорецке Атака БПЛА вызвала пожар на нефтебазе в Тихорецке
12 марта, 08:38
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Российские группы продвинулись к шахте «Покровское» на Добропольском направлении
11 марта, 23:32
Фото: Нацполиция Украины Из прифронтовой Николаевки на Донетчине полиция вывезла пожилых людей
11 марта, 20:31

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор